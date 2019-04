Anders Holch Povlsen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei dintre cei patru copii ai miliardarului danez Anders Holch Povlsen au murit in atacurile cu bomba din Sri Lanka, informeaza BBC. Patronul Asos si-a pierdut 3 copii in Sri Lanka. Micutii se aflau in vacanta de Paste acolo. „Din pacate, putem confirma rapoartele”, a spus un purtator de cuvant al Bestseller, intr-un e-mail. „Dorim sa respectam intimitatea familiei si, prin urmare, nu avem alte comentarii.” Familia se afla in vizita in Sri Lanka cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Numele copiilor nu au fost facute publice. Anders Holch Povlsen detine lantul international de imbracaminte Bestseller, fiind, de asemenea, cel mai mare actionar unic al companiei de retail online d ...