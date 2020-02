Trei fete au disparut fara urma. A doua zi, politia a gasit o masina intr-un lac, iar in masina..

masina

Trei tinere din Florida au murit inecate dupa ce masina pe care o furasera a cazut intr-un lac.



Trupurile a trei adolescente au fost gasite in masina scufundata intr-un lac din Florida, SUA.



Masina fusese furata de cele trei cu o seara inainte. Proprietarul a povestit ca un prieten imprumutase masina pentru o plimbare cu fetele.



In momentul in care omul a coborat si autoturism pentru intra intr-un magazin, fetele au plecat cu masina.



Politistii le-au reperat in mai multe randuri, dar au evitat o urmarire in forta, tocmai pentru a nu le speria.



In cele din urma, politistii au asistat neputinciosi cum masina, ajunsa intr-un cimitir, plonjeaza intr-un lac.



Oamenii legii nu au mai putut face nimic pentru cele trei fete.

