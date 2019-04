Trei filme noi pe marile ecrane romanesti, in fruntea box office-ului de weekend

after google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Povestea de dragoste „Dupa ce ne-am intalnit”, animatia „Parcul de distractii” si thrillerul horror „Blestemul femeii care plange” au debutat pe primele trei locuri in box office-ul romanesc de weekend. Povestea de dragoste „Dupa ce ne-am intalnit/ After”, regizata de Jenny Gage, ce are la baza romanul omonim al lui Anna Todd, a debutat pe primul loc, cu incasari de 914.179 de lei si 48.120 de spectatori, potrivit cifrelor transmise News.ro de Cinemagia. Filmul horror „The Curse of La Llorona” conduce box office-ul nord-american Filmul de animatie „Parcul de distractii/ Wonder Park”, pentru care si-au imprumutat vocile, intre altii, Jennif ...