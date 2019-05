Trei filme noi vor fi lansate in cadrul francizei 'Star Wars'

Trei filme noi vor fi lansate în cadrul francizei "Star Wars" ("Războiul stelelor") începând din decembrie 2022, câte unul la fiecare doi ani, au anunţat marţi reprezentanţii studiourilor Disney, care au decis, de asemenea, să amâne cu un an lansarea lungmetrajului "Avatar 2", ce va ajunge pe marile ecrane în decembrie 2021, informează AFP, potrivit Agerpres.

"The Rise of Skywalker" (a cărui lansare este programată în decembrie 2019) va încheia saga originală începută în 1977, iar "trei filme noi 'Star Wars', care nu au încă titluri oficiale, vor fi lansate în weekendurile ce preced Crăciunul la fiecare doi ani, începând din 2022", a transmis grupul Disney într-un comunicat.Contactat de AFP, grupul Disney, care a cumpărat în 2012 compania de producţie Lucasfilm, nu a oferit alte detalii despre cele trei lungmetraje anunţate.Două noi trilogii separate se află în stadiul de proiect în cadrul prolificului univers creat de George Lucas - una aparţinând creatorilor serialului "Game of Thrones", iar cealaltă lui Rian Johnson, care a regizat în 2017 al optulea film din franciza "Războiul stelelor", intitulat "Star Wars: The Last Jedi".

Citește și: Prinţul William, mesaj pentru fratele lui, prinţul Harry: 'Bun venit în societatea celor privaţi de somn'



Nu se ştie deocamdată dacă cele trei noi filme, programate pentru 2022, 2024 şi 2026, vor constitui o trilogie separată, dacă vor alterna episoade ale celor două noi trilogii anunţate marţi sau dacă vor conţine episoade autonome, după modelul filmelor "Rogue One: A Star Wars Story" şi "Solo: A Star Wars Story".



După încasările relativ dezamăgitoare obţinute de "Solo: A Star Wars Story", CEO-ul grupului Disney, Bob Iger, a dorit să încetinească ritmul "cvasi-industrial" de lansare a filmelor din universul "Star Wars".



De la şase filme în 38 de ani, ritmul de lansare a ajuns la patru lungmetraje într-un interval de doi ani şi jumătate, între "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (decembrie 2015) şi "Solo: A Star Wars Story" (mai 2018).



"Eu am luat decizia în privinţa ritmului de lansare şi acum, regândindu-mă la ea, cred că greşeala pe care am făcut-o - este responsabilitatea mea - a fost că am mers puţin prea repede", recunoştea Bob Iger în septembrie 2018. El îşi doreşte ca grupul Disney să fie pe viitor "puţin mai prudent în privinţa volumului şi a cadenţei de lansare".



Studioul Disney a anunţat marţi, de asemenea, că a decis să amâne cu un an lansarea primei continuări a filmului "Avatar", lungmetrajul regizat de James Cameron care deţine recordul mondial de încasări (2,79 miliarde de dolari), ameninţat în această perioadă de performanţa de box-office a peliculei cu supereroi "Avengers: Endgame".



"Avatar 2", "care dezvoltă universul trepidant al planetei Pandora", va fi lansat în decembrie 2021, "Avatar 3", în decembrie 2023, "Avatar 4", în 2025, iar "Avatar 5", în 2027, precizează comunicatul publicat de grupul Disney.