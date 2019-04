Trei  fructe consumate inainte de culcare te vor sa ajuta sa-ti refaci coloana vertebrala si imbunatatesc vederea

smochine 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceste fructe contin substante ce regenereaza tesuturile dintre vertebre. In fiecare seara, inainte de somn, timp de 1,5 luni, mancati: Caise uscate Smochine Prune uscate In urmatoarea proportie: 1 smochina 5 caise uscate 1 pruna Substantele din aceste fructe sporesc rezistenta tesuturilor intervertebrale. Consolidarea acestor tesuturi conduce la restabilirea vertebrelor in pozitia lor fireasca, fara corectie manuala. Incercati sa faceti asa si nu veti recunoaste coloana vertebrala. Substantele necesare pentru aceasta procedura nu se contin in fiecare fruct in parte, ci se formeaza la amestecarea lor. De asemenea, aceasta combinatie are o putere magica si sporeste potenta barbatilor si a femeilor. ...