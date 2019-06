Trei liceeni romani au obtinut o medalie de aur si una de argint la Olimpiada Geniilor in SUA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei liceeni de la Colegiul National "Octavian Goga" din Sibiu au reusit sa obtina o medalie de aur si una de argint la doua sectiuni ale Olimpiadei Geniilor, un concurs organizat de catre Oswego State University of New York, a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, unul dintre elevii participanti, Daniel Marpozan. Elevii romani au impresionat in SUA cu un robot pompier creat de ei, cu care au luat medalia de aur si au castigat concursul de Robotica. "La Robotica am luat medalie de aur si la Science Innovation am luat medalie de argint", a spus Daniel Marpozan. Alexandru Radac, Daniel Marpozan si Codrin Muntean sunt elevi in clasa a X-a la matematica-informatica si formeaza echipa herotech ...