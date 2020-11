Trei mașini avariate GRAV in urma unui accident produs langa Spitalul de Copii 'Grigore Alexandrescu'

Un accident, în care au fost implicate trei mașini, a avut loc , azi, 3 noiembrie 2020, pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, lângă întrarea Spitalului de Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti. Autoturismele au fost grav avariate, dar nu s-au înregistrat victime, informeză ziare.com

Potrivit informațiilor existente, accidentul a fost produs de o șoferiță de 64 de ani care nu s-a asigurat in momentul in care a vrut sa intre in curtea spitalului si a lovit o alta masina condusa de un tanar de 31 de ani.

Imaginile sunt spectaculoase. Masina condusa de femeie a ajuns pur si simplu pe capota celeilalte masini. Din impact a fost avariata si o alta masina parcata in zona.

Se pare insa ca nimeni nu a anuntat politia prin 112, agentii rutieri venind la fata locului dupa ce au vazut imaginile pe retelele de socializare.

Cei doi soferi implicati au fost testati cu alcooltestul, rezultatul fiind zero.

Cauza accidentului, conform unor surse, ar fi neasigurare la schimbarea de sens.