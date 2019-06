Trei masini de politie, facute praf, dupa ce politistii au fortat coloana

masini politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, la Bals, in judetul Olt, a avut loc un accident rutier. Concret, trei autospeciale noi care ar fi trebuit sa ajunga in dotarea Inspectoratului Politiei Judetului Mehedinti au fost facute praf. Conform, reprezentantilor Politiei Olt, masinile erau luate din Arges si se deplasau pe directia Craiova pe DN 65. „Veneau din Arges si se deplasau in directia Craiova pe DN 65, iar pe raza orasului Bals, pe fondul nepastrarii unei distante regulamentare in mers, trei autospeciale au fost implicate intr-un eveniment rutier. Au rezultat doar pagube materiale. Autospecialele erau pentru judetul Mehedinti”, au spus reprezentantii Politiei Olt. Exclusiv! Accident rutier in Tg. Cucu! A fost implic ...