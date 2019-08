Trei meciuri Politehnica Iasi - Miercurea Ciuc, in Liga Elitelor

Poli liga elitelor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maine, incepand cu ora 10:00, pe Stadionul “Tineretului” din Tatarasi, vor avea loc trei meciuri in care sunt implicate echipele de juniori ale Politehnicii Iasi. 10:00 Politehnica Iasi – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (U16) 12:00 Politehnica Iasi – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (U19) 14:00 Politehnica Iasi – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (U17) Juniorii Politehnicii Iasi au spart gheata in Liga Elitelor U16 Duminica, de la 09:00, de aceasta data pe terenul sintetic din Copou, GRUPA 2006 a domnului profesor Dan Cananau va debuta in Juniori C-Elite U15. O etapa preliminara a Ligii Elitelor U15 organizata de AJF Iasi, in care Poli conteaza pe doua echipe: Politehnica I ...