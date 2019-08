Trei militari pakistanezi si cinci indieni au fost ucisi, la granita

India Pakistan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei militari pakistanezi si cinci indieni au fost ucisi joi in urma unui schimb de focuri la granita dintre India si Pakistan, in regiunea disputata Kashmir, au informat autoritatile de la Islamabad, citate de Reuters. Anuntul a fost facut de generalul pakistanez Asif Ghafoor, purtatorul de cuvant al Fortelor Armate ale Pakistanului, care a adaugat ca fortele indiene si-au intensificat atacurile in ultima perioada in zona frontierei, cunoscuta drept Linia de Control. Incidentul are loc in contextul in care situatia dintre cele doua tari este foarte tensionata dupa ce Guvernul federal al Indiei a anuntat revocarea articolului 370 privind statutul special constitutional al regiunii Kashmir si a informat ...