Trei morti in statul american Missouri, in urma unei tornade

Cel puţin trei persoane au murit într-o tornadă violentă ce a măturat Missouri, un stat situat în centrul Statelor Unite, au anunţat joi autorităţile, relatează AFP. O alertă meteo a fost emisă în atenţia locuitorilor din Jefferson City, capitala Missouri, unde s-au semnalat pagube importante. Overnight, a violent tornado ripped through Missouri's capital. At least 29 tornadoes have been reported over the past 24 hours, mostly in Missouri and Oklahoma, the National Weather Service says. A total of 171 have been reported since Friday. https://t.co/roACKfRfau pic.twitter.com/x6uo8xzRru — CNN (@CNN) May 23, 2019 Departamentul Securităţii Publice de la nivelul statului a postat pe Twitter imagini cu linii electrice trântite la pâmânt şi copaci scoşi din rădăcină. Cele trei persoane au murit la Golden City, la aproximativ 270 de kilometri sud-vest de Jefferson City, iar "mai multe" alte persoane au fost rănite în oraşul vecin, Carl Junction, a precizat departamentul. Residents capture footage of tornado swirling above houses in Carl Junction, Missouri, as severe weather hits the region. https://t.co/lzaqrvKPf8 pic.twitter.com/8LVlfzUHSW — ABC News (@ABC) May 23, 2019 "Tornadă violentă confirmată, adăpostiţi-vă acum!", au îndemnat pe Twitter servicii de meteorologie. Ploi puternice, grindină, rafale de vânt şi trăsnete loveau Missouri, Oklahoma vecină şi Kansas. Alerte meteo erau în vigoare joi în apropiere de de Saint-Louis (Missouri). În Oklahoma, primarul din Tulsa, G. T. ...