Trei oameni au MURIT PE LOC dupa ce masina in care se aflau a IZBIT in plin un stalp

Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 si 30 de ani au murit, duminica, dupa ce masina in care erau s-a izbit de un stalp de electricitate, pe DN 6, in localitatea Milcovatu din judetul Giurgiu, conform Mediafax. Potrivit Politiei Giurgiu, accidentul s-a produs in jurul orei 10.00, pe DN 6, in localitatea Milcovatu. Aici, o masina a parasit drumul si s-a izbit de un stalp de electricitate. In autoturism se aflau 5 persoane, dintre care trei tineri cu varste cuprinse intre 25 si 30 de ani au murit. Potrivit ISU, ceilalti doi pasageri au fost raniti si au ajuns la spital.