Trei pacienti cu COVID-19, transferati de la Sibiu la Targu Mures, pentru tratament ATI

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri, ca trei pacienti cu COVID-19 din Sibiu si care au nevoie de tratament in sectia de ATI vor fi transferati de urgenta la Targu Mures, unde de sambata vor fi zece paturi in plus la sectiile de Terapie Intensiva.