Trei pe un loc - Social-democrații care intra in cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD. Unul se bucura de susținerea lui Dancila

Liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, va candida pentru funcţia de preşedinte executiv al social-democraților, anunțul fiind făcut de liderul PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan.

„Colegul nostru Daniel Suciu a decis să candideze la funcția de Președinte Executiv al PSD în 29 iunie! Felicitări Daniel și mult succes! Suntem alături de tine!”, scrie pe Facebook liderul PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan.

Daniel Florea, primarul sectorului 5, a anunțat că intenționează să candideze la Congresul PSD din 29 iunie, pentru funcția de președinte executiv al PSD, urmând să concureze cu Paul Stănescu și Daniel Suciu.

"Vom avea în zilele următoare conferința extraordinară și acolo voi lua mandatul colegilor mei pentru a putea depune candidatura, dar am discutat cu toți colegii mei din comitetul executiv de la PSD sector 5 și da, mi-am depus candidatura în CEX pentru funcția de președinte executiv al PSD. Eu cred că fiecare dintre noi are șanse egale. Fiecare dintre noi vine cu intenția de a aduce un plus partidului și dezbaterii interne din partid sincere onestă și care să ducă partidul mai departe cred că este bine să fie cât mai mulți candidați și nu cred că există în acest moment un favorit", a declarat Daniel Florea, după ședința informală de la Neptun.

Întrebat de susținerea pe care organizația sector 5 i-o va da lui Robert Cazanciuc, pentru funcția de secretar general, Florea a declarat: "Nu pornim cu niciun fel de idee preconcepută. Dacă va veni în cadrul conferinței și va cere sprijin cu siguranță se va discuta și nu văd niciun impediment de natură legală pentru a nu primi această nominalizare. Vom discuta atunci".

Paul Stănescu este alt social democrați care intenționează să preia funcția de președinte executiv PSD.

Surse politice declarau pentru MEDIAFAX că premierul Viorica Dăncilă îi susține pe Daniel Suciu, lider al deputaților PSD, pentru funcția de președinte executiv al partidului și pe Marius Dunca, fost ministru al Tineretului, pentru cea de secretar general PSD.

Printre doritorii funcției de președinte executiv ar mai fi Ecaterina Andronescu și Titus Corlățean au precizat anterior surse din partid, pentru MEDIAFAX.

La ședința infomală de la Neptun a PSD, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat că vrea să intre în cursa pentru desemnarea prezidențiabilului PSD. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat sâmbătă, la Neptun, după ședință, că sondajele vor fi începute săptămâna viitoare, iar listele sunt până în acel moment deschise.