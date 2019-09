Trei persoane au decedat dupa o alunecare de teren in Etiopia

Alunecare de teren in Etiopia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren care s-a produs in statul Amhara, in nordul Etiopiei, au anuntat marti autoritatile locale, potrivit Xinhua. Intr-un comunicat de presa din partea biroului de comunicare al localitatii Janamora, statul Amhara, se precizeaza ca alunecarea de teren, care a avut loc luni dimineata, a provocat decesul a trei persoane, printre victime aflandu-se si un bebelus de 16 luni. Raport ingrjorator: 20 de milioane de copii din lume nevaccinaţi contra rujeolei, difteriei şi tetanosului Toate cele trei victime apartin aceleiasi familii, alunecarea de teren provocand, de asemenea, pagube materiale majore in regiune, se mai precizeaza in comunic ...