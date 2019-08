Trei persoane au fost lovite de fulger, in situl arheologic Sarmisegetusa: una dintre ele a murit

Sarmisegetusa Regia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un paznic al sitului arheologic Sarmisegetusa Regia din judetul Hunedoara a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, joi, in timpul unei furtuni. Cele trei persoane au fost lovite de fulger. Pompierii militari din Orastie si un echipaj medical au intervenit, joi, la Sarmisegetusa Regia, pentru salvarea a trei persoane, un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Bucium, paznic la situl arheologic si doi vizitatori, sot si sotie, din Pogoanele, judetul Buzau, care au fost loviti de fulger in timpul unei furtuni. Cei doi soti, care prezentau semne ale descarcarii electrice, au primit ingrijiri medicale din partea pompierilor si a medicilor SAJ si au fost dusi constienti si cooperanti la Unitate ...