Trei persoane au murit in urma prabusirii unei cladiri in orasul indian Mumbai

Trei persoane au fost ucise si cel putin inca 30 sunt prinse sub daramaturi in urma prabusirii unei cladiri in orasul indian Mumbai, au informat autoritatile, conform BBC. Cauza prabusirii cladirii din sudul Mumbaiului nu este cunoscuta deocamdata. Conform relatarilor, cladirea avea o vechime de 100 de ani. Inundatiile recente ar fi putut contribui la acest incident. Se estimeaza ca astfel de dezastre duc la moartea a aproximativ 2000 de persoane in fiecare an in India. Printre cauze se numara standardele scazute privind construirea cladirilor dar si starea deplorabila in care acestea ajung. Echipaje de pompieri ii cauta pe cei prinsi sub daramaturi, au declarat oficialii pentru BBC Marathi. Cine sunt cei doi romani care au murit ...