Trei persoane escortate si incarcerate in Penitenciarul Poarta Alba

Ieri, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat un bărbat, de 48 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 8 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă asimilată.De asemenea, tot ieri, polițiști din cadrul Postului de Poliție Topraisar au depistat un bărbat, de 29 de ani, pe numele căruia Judecătoria Dej a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la tâlhărie calificată.Într-un alt caz, polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au depistat un bărbat, de 31 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani și 8 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și conducere fără permis.Persoanele în cauză au fost escortate și încarcerate în Penitenciarul Poarta Albă.