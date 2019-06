Trei romani participa la Olimpiada Geniilor. Ce au facut sa ajunga acolo

Alexandru Radac Daniel Marpozan si Codrin Muntean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei liceeni de la Colegiul National „Octavian Goga” din Sibiu participa la Olimpiada Geniilor, in SUA. Tinerii vor reprezenta Romania cu doua inventii. Alexandru Radac, Daniel Marpozan si Codrin Muntean sunt elevi in clasa a X-a la matematica-informatica si formeaza echipa herotech. Cei trei tineri au realizat doua inventii: un robot si un sistem inteligent de economisire a energiei electrice. Robotul nu este unul simplu, ci unul capabil sa salveze oamenii dintr-un incediu, fara sa puna in pericol viata salvatorilor. Robotul creat de cei trei elevi din Sibiu are un brat care se poate prelungi, cu care pot fi scosi oamenii din cladiri cuprinse de flacari, ...