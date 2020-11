Trei scenarii care arata ca alegerile din SUA vor afecta economia Romaniei

Analistii financiari au creionat trei scenarii cu privire la alegerile din SUA si cum vor afecta acestea Romania in functie de rezultatele electorale. In momentul in care economia globala este slabita de coronavirus, iar cea a Romaniei este deja la pamant, niste alegeri care sa-l scoata presedinte pentru a doua oara pe Trump vor mai aplica inca o lovitura grea economiei locale.