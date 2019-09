Trei senatori ALDE s-au afiliat la PSD

Ionut Sibinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorii neafiliati Ionut Sibinescu si Daniel Zamfir, dar si Teodor Melescanu, presedintele Senatului, toti trei ex-ALDE, au anuntat luni in plenul Senatului ca incepand de azi vor activa ca senatori afiliati PSD. Cei trei s-au afiliat la PSD dupa ce grupul ALDE s-a desfiintat ca urmare a excluderii din ALDE a senatorului Teodor Melescanu. Senatorul Daniel Zamfir anunta ca se va afilia grupului PSD Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat astazi ca este posibil sa se afilieze grupului parlamentar PSD, in conditiile in care grupul din care face parte se desfiinteaza. "Sa discutam si cu afilierea mea la grupul social-democratilor. Dupa cum stiti, in Parlamentul Romaniei exista aceasta pr ...