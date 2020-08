Trei sferturi din testarile zilnice se fac in București. Cei din provincie confirmați pozitiv sunt raportați in Capitala

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat la Digi24 că numărul mare de cazuri înregistrate în București este cauzat de faptul că în Capitală se fac în media 18.000 de teste pe zi, iar aici sunt testate și persoane din alte județe. Prefectul a spus că totuși Bucureștiul este în zona verde. „În primul rând că […] The post Trei sferturi din testările zilnice se fac în București. Cei din provincie confirmați pozitiv sunt raportați în Capitală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.