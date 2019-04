Trei societati vor livra alimente catre Spitalul Militar Constanta (document)

Ministerul Apărării - U.M 02175 Constanța (Spitalul Militar) a încheiat un contract de furnizare alimente (25 loturi) cu trei societăți: SC Granbis SRL, SC Stedyan Com SRL șiOlymel Flamingo Food SRL.Furnizare alimente pentru anul 2019.Autoritatea contractanta raspunde solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare in a 3 zi inainte de data limita de depunere a ofertelorNumarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 5 zileValoarea totală a achiziției, fără TVA, este de 19.813,9 lei.Comandant - Col. Dr Trana Aurel Director Financiar-contabil - lt.Col. Ec. Preda Ovidiu Consilier juridic - Lt.col. just. mil. Damian Constantin- Alin Director administrativ - Cdor. Zaharia Dan Constantin - membru comisie Plt adj pr. Minciuna Ovidiu- sef formatie auto - membru de rezerva Plt adj pr.Dragan Radu-sef depozit alimente - membru comisie Pcc Iordache Bianca Daniela- economist- presedinte comisie Pcc Vlase Anca- nutritionist - membru de rezerva Craciun Andreea - referent achizitii - membru de rezerva Hirgau Aurel - referent achizitii membru de rezervaConform datelor furnizate de Registrul Comerţului,a fost înfiinţată în anul 1994 şi are sediul în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris al firmei este de 200 de lei. Asociaţii firmei sunt Nicolae şi Ioana Biserică. Nicolae Biserică este şi administratorul societăţii. Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun. Potrivit Ministerului Finanţelor, pe anul 2016, societatea a declarat o cifră de afaceri de 10.854.454 de lei, un profit de 963.610 lei şi 15 angajaţi.a fost înfiinţată în anul 2003 şi are sediul social în Brăila. Societatea are un capital social subscris de 225.200 de lei, integral vărsat, şi un singur asociat, Dumitru Dănuţ Sterea, care este şi administratorul societăţii. Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun. Pentru anul fiscal 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 10.878.473 de lei, un profit de 194.706 lei şi 28 de angajaţi.a fost înregistrată în anul 2009 şi are sediul social în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 500 de lei, integral vărsat, este compus din 50 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Marcu Alexandru Florin este asociat unic şi administrator al firmei, care se ocupă decomerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.În anul fiscal 2015, societatea cu 2 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 1.644.908 lei şi un profit de 153.864 lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, firma cu 3 salariaţi a raportat o cifră de afaceri de 2.517.768 lei şi un profit 231593 lei. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: 6 salariaţi, cifră de afaceri de 4.885.756 lei şi un profit de 443.820 lei.