Trei spitale participa la un studiu OMS pentru tratamente COVID-19

Trei spitale din Capitală vor fi incluse într-un studiu realizat de OMS în 40 de țări, prin care va fi analizată eficicența a patru scheme terapeutice diferite aplicate pacienților cu COVID-19: Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş”, Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” şi Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila”. „Studiul compară […] The post Trei spitale participă la un studiu OMS pentru tratamente COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.