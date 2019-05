Trei tineri arestati, dupa ce au fost prinsi comercializand droguri la festivalul la care a petrecut Razvan Ciobanu inainte sa moara

razvan ciobanu

Trei tineri au fost arestati in Iasi, dupa ce au fost prinsi comercializand droguri. Theodor Ungur, Catalin Grozavu si Teodor Bors ar fi furnizat stupefiante in Iasi, Bacau si Constanta. De asemenea, cei trei ar fi vandut droguri si in cadrul festivalului Sunwaves, acolo unde a petrecut Razvan Ciobanu, cu cateva ore inainte sa moara.

Theodor Ungur, Catalin Grozavu si Teodor Bors au fost arestati pentru 30 de zile, in prima zi de Paste, intr-un dosar de trafic de droguri. Razvan Ciobanu a petrecut in noaptea de 27 spre 28 aprilie la festivalul din Constanta la care ar fi comercializat droguri cei trei.

„In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in cursul anilor 2018-2019, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul G. M. C. s-a aprovizionat periodic cu cantitati importante de droguri de mare risc (cocaina si MDMA), pe care le-a comercializat atat in mod personal cat si prin intermediul altor persoane din anturajul sau, printre care si inculpatul U. T., pe piata ilicita din municipiile Bacau, Iasi, Constanta, obtinand astfel importante beneficii materiale”, au precizat procurorii DIICOT.

„Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat faptul ca la data de 24.04.2019, inculpatul G. M. C. a rezervat, pentru perioada 24.04.2019 - 02.05.2019, o camera intr-un hotel situat in municipiul Constanta, statiunea Mamaia, unde detinea o importanta cantitate de cocaina, in vederea comercializarii participantilor la festival”, potrivit anchetatorilor.

