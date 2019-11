Trei zile de la tragedia de la Timișoara: Morți inmormantați de Mitropolia Banatului; apar noi victime

După ce medicii legiști au prelevat probe în scopul stabilirii cauzele decesului celor doi copii și a tinerei din blocul groazei, Mirtopolia Banatului a decis să preia trupurile victimelor pentru a fi înmormântate creștinește. Bebeluşul de 9 zile va fi înmormantat de familie, iar copilul de 3 ani şi mama lui, de Mitropolia Banatului. Profund The post Trei zile de la tragedia de la Timișoara: Morți înmormântați de Mitropolia Banatului; apar noi victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.