Trei zile și program prelungit în ultima zi de vot au la dispoziție românii din diaspora la alegerile prezidențiale din toamnă. Klaus Iohannis a promulgat legea care extinde la trei zile votul românilor stabiliți în străinătate. Vineri, sâmbătă și duminică sunt zilele stabilite pentru votul Diasporei, însă, înainte, fiecare român stabilit în afara granițelor țării, The post Trei zile de vot pentru Diaspora la alegerile prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.