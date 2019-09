Trei zodii pierd totul. Incepe o perioada neagra!

Citeste previziunile pentru umatoarele zile.

Berbec

Ai mare grija cum te comporti cu o persoana care nu se afla deloc in apele sale. E cam trist, pesimist, ranit, si daca mai vii si tu odata in plus cu vesti proaste sau critici la adresa sa, il vei impinge pe buza prapastiei care-l trimite spre depresie.

Poarta-te cu manusi, pune-te un pic in pielea sa si gandeste-te cum te-ai simti tu sa te bata toti la cap numai cu probleme cand le ai si tu pe ale tale cat casa! Ziua e riscanta pentru cei panditi de angoase si temeri, pentru ca totul poate deveni parea mai apasator si mai urat.

Taur

Nu prea te poti baza pe prieteni astazi. Daca ceri ajutorul sau sfatul de la cei pe care ii considerai prieteni de nadejde, azi vei descoperi ca se face cam gol in jurul tau. Nici macar cel mai apropiat amic nu raspunde prezent solicitarilor tale, ceea ce te pune serios pe ganduri cu privire la adevarata sa prietenie fata de tine. Nu este exclus ca o vorba necontrolata sau un gest mult prea libertin sa strice o relatie ce parea sa evolueze bine, ca atare ai grija incotro duci discutiile ce pot deveni periculoase pentru prieteniile proaspat incepute.

Gemeni

Daca ai norocul sa vezi azi un petic de cer senin, esti fericit. Tu esti meteodependent, astazi, deci starea ta de bine depinde enorm de vremea frumoasa. Daca nu ai parte de un pic de soare, esti si tu innourat toata ziua, in schimb daca soarele straluceste pe cerul tau, ochii iti sclipesc si chipul ti se lumineaza ca prin farmec. Parca ti-ai incarca bateriile direct de la soare, de aceea e bine sa te comporti ca floarea soarelui azi: unde vezi o raza, te intorci dupa ea, deci in nici un caz nu trage draperiile sa te ascunzi in umbra. Ai nevoie de atingerea calda a soarelui pentru a rade cu toata inima!

Rac

Sfaturile cele mai bune nu vin de la altii, mai invatati, pentru ca si tu stii foarte bine ce ai de facut. Ai suficienta experienta de viata, ai trecut prin destule ca sa gasesti in interiorul tau cheia problemei de astazi. Poate nici nu e prima oara cand te confrunti cu ea, ca atare fa putina liniste in mintea si sufletul tau, pentru ca ele iti soptesc incotro e mai bine sa mergi. Intuitia e cel mai bun prieten, iar de data aceasta iti ofera solutii palpabile, nu doar simple avertismente. Inchei ziua cu problema rezolvata doar pentru ca ai ascultat intocmai ce te ghideaza vocea ta interioara.

Leu

Mare grija pana unde intinzi coarda in cazul unui conflict mai agresiv, pentru ca poate denatura in ceva mult mai urat. O vorba necontrolata, un gest impulsiv, o decizie pripita pot da peste cap planuri care ajunsesera departe, tocmai de aceea trebuie sa gestionezi cu prudenta orice factor de risc cu care te confrunti azi. Esti pe cale sa strici o prietenie de o viata, sa iesi dintr-o relatie care evoluase bine o perioada sau sa abandonezi un proiect pentru ca nu te mai intelegi cu tovarasii tai de echipa. Daca altceva nu se mai poate face decat sa renunti, probabil acel lucru nu era pentru tine!

Fecioara

Daca nu primesti nici un fel de incurajare de la cei din jur, inseamna ca nu te afli in mediul adecvat pentru scopurile tale. Cauta alt grup de colaboratori, iesi din spatiul sumbru in care ai nimerit, pentru ca te-ar putea influenta negativ. Tu esti plin de energie, de pofta de miscare si de actiune, or acest anturaj ostil, impovarat de griji si probleme, s-ar putea sa te traga si pe tine inapoi. Ai putea deveni motorul de energie de care au nevoie astfel de oameni – tristi, pesimisti, lipsiti de directie – deci erijeaza-te in liderul lor si condu-i spre ceva care sa-i scoata din aceasta stare nefasta.



Balanta

Scorpion

Trebuie sa iti organizezi foarte bine timpul, pentru ca ai un program foarte incarcat de tot felul de sarcini marunte. Aparent, sunt neimportante, sunt fleacuri care nu merita prea multa atentie, dar pentru ca a sosit si vremea lor, trebuie sa te dedici lor cu prioritate. In momentul cand le vei duce pe toate la indeplinire, vei vedea ca agenda ta se aeriseste dintr-o data, pentru ca ai resit sa stergi de pe lista o multime de lucruri minore. Nu iti dai seama de greutatea lor pana ce nu te eliberezi de ele.

Sagetator

Musafirii sunt bineveniti astazi, pentru ca usa ta e mereu deschisa pentru oameni simpatici si optimisti. Vestea care soseste azi printr-un mesager tanar, cu care comunici usor, te face fericit si simti nevoia sa o transmiti la toata lumea. Telefoanele vor zbarnai toata ziua, la usa ta mereu suna cineva iar intalnirile sunt la ordinea zilei. Esti un interlocutor placut, care are idei bine conturate si bine argumentate, deci cine te are azi alaturi are numai de castigat, pentru ca pentru oricine sfaturi bune, subiecte incitante de discutie, vesti bune de transmis..

Capricorn

Gasesti portita de iesire dintr-o situatie complicata care te duce la etapa urmatoare, dar nu te lasa furat de nereguli. Chiar daca ideea care ti se ofera pare sa rezolve cu bine problema, nu poti accepta daca ti se cere sa faci ceva ilegal sau incorect, ca atare nu te lasa pacalit de conditii suspecte. Daca intuitia iti spune ca exista un pret de platit pentru acest succes, mai bine nu accepti ceea ce ti se ofera. Nu esti in stare nici sa minti, nici sa inteli, pentru ca asa te amagesti singur.

Varsator

Implica-te serios la treaba, pentru ca succesul proiectului inceput depinde de felul cum fiecare isi joaca rolul care i se potriveste. Te vei integra si tu perfect in aceasta piesa de teatru care se joaca sub ochii tai si in care si tu stii foarte bine ce ai de facut. Te simti bine in acest grup foarte bine inchegat, in care fiecare isi cunoaste rolul si nu deranjeaza pe nimeni in jur, incat e mai mare dragul sa iti aduci contributia si tu cu ce stii mai bine sa faci. Intervii exact la locul si momentul potrivit pentru a duce totul la capat cu brio. asta da colaborare eficienta!

Pesti

Toata viata esti judecat si judeci, deci nu mai pune la suflet ce spune lumea, pentru ca asa e gura lumii: sloboda. Azi esti laudat si apreciat, maine esti criticat si etichetat, dar din toate acestea inceti sa devii din ce in ce mai bun. Si tu emiti opinii gresite la adresa altora, si altii te analizeaza pe tine cu ochi sever, dar nu trebuie sa transformi relatiile cu ceilalti intr-un continuu perdaf. Mai bine te bazezi numai pe fapte concrete, pe realitate, pe adevar, pe lucrurile foarte bine cunoscute care nu lasa loc de interpretari, si asa nimeni nu se va simti vinovat de nimic.

