Trezoreria SUA: Niciunul dintre partenerii comericiali ai SUA nu si-a manipulat moneda nationala

Niciunul dintre marii parteneri comerciali ai Statelor Unite - mai ales China - nu şi-a manipulat moneda naţională pentru a obţine avantaje necuvenite, a afirmat marţi Trezoreria americană în raportul său bianual pe această temă, relatează AFP. "Deşi practicile din nouă ţări cer să fie supravegheate îndeaproape", niciunul dintre principalii parteneri ai Statelor Unite nu a încălcat linia roşie, a apreciat Trezoreria. Cele nouă ţări sub supraveghere specială sunt China - pe care Statele Unite o îndeamnă să nu lase yuanul să slăbească prea mult -, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Malaezia, Singapore şi Vietnam. India şi Eleveţia au fost scoase de pe lista ţărilor sub supraveghere.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Board of Governors of the Federal Reserve System / Facebook