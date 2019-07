Tribuna: cultura și poezie romana

Acesta este titlul unui afiș de promovare în Italia a vizitei reprezentanților Tribunei în Peninsulă (Tribuna: cultura e poesia rumena – titlul afișului în original), întâmplată în acest an, la finalul lunii iunie, când o delegație a revistei, condusă de managerul Mircea Arman, a răspuns invitațiilor venite din partea unor asociații culturale italiene, de a participa la întâlniri cu scriitori și alți oameni de cultură din Italia, la evenimente organizate în cinstea poeziei, cuprinzând recitaluri de poezie românească în traducere italiană, dar și poezie italiană care a fost tradusă în română și publicată în paginile Tribunei în ultimul an, precum și de prezentare a Revistei și a publicațiilor Editurii Tribuna, un schimb cultural venit ca urmare a colaborării susținute pe care Tribuna o are cu autori din Italia.

La Padova, scriitorul Alessandro Cabianca, reprezentând Gruppo 90 Arte Poesia, împreună cu Gruppo Teatrale DADA și în colaborare cu il Comune di Padova au organizat prezentări ale Revistei și Editurii Tribuna în fața unui public avizat, întâlnirea poeților români cu poeți italieni și cu iubitori de poezie, precum și a unei discuții cu reprezentanții publicației La Nuova Tribuna Letteraria. Directorul acestei publicații, Stefano Valentini, împreună cu managerul și redactorul șef al Tribunei, filosoful Mircea Arman, au pus bazele unei viitoare colaborări dintre Tribuna și La Nuova Tribuna Letteraria, cele două publicații urmând a fi înfrățite nu doar prin nume ci și prin schimbul de articole, respectiv traduceri ale unor creații aparținând autorilor români în revista italiană, precum și a textelor aparținând colaboratorilor revistei italiene în Tribuna.

Delegația Tribunei a fost însoțită, pe tot parcursul vizitei, de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vákár István, cel care, în calitatea domniei sale de coordonator al activității instituțiilor de cultură clujene, a prezentat mesajul autorității publice județene, precum și pe cel personal, ca iubitor de cultură, în deschiderea manifestărilor de la Padova și, ulterior, la Forli.

Mircea Arman a vorbit despre activitatea Revistei și Editurii Tribuna, despre realizările din anii de când se află în fruntea instituției de cultură din Cluj-Napoca, dar și despre viziunea și obiectivele sale, din programul de management, obiective printre care deschiderea publicației spre contacte și vizibilitate internațională ocupă un rol primordial.

Urmare a succesului de care s-a bucurat participarea Tribunei la Festival Internazionale di Poesia e Arti Sorelle, din octombrie 2018, la Cesena, Asociația Culturală Lestordite a invitat poeții prezenți la festivalul din toamna trecută, pentru a susține recitaluri poetice în cadrul unor evenimente organizate la Forli, într-un spațiu pus la dispoziție de autoritățile locale din acest oraș. În ciuda caniculei din acele zile, sala de spectacole s-a dovedit a fi neîncăpătoare, prin participarea numeroasă a iubitorilor de poezie, veniți să asculte poezie românească (tradusă, evident, în italiană), unii dintre ei chiar de la distanțe considerabile, a poeților italieni care s-au bucurat de traducerea și publicarea creațiilor lor în Tribuna, și care au dorit să se întâlnească cu reprezentanții Revistei, precum și a unor persoane de origine română, stabilite la Forli, printre care o scriitoare care a publicat mai multe cărți, atât în română cât și în italiană.

În cadrul recitalurilor poetice, au citit din creațiile lor Ani Bradea, Ioan-Pavel Azap și Ștefan Damian. Poezia românească prezentată publicului italian a fost tradusă în italiană, pentru Ani Bradea, de Claudia Albu-Gelli, iar pentru Ioan-Pavel Azap de către Ștefan Damian.

Mircea Arman a fost provocat de către organizatorii evenimentului de la Forli să vorbească despre una dintre scrierile sale privitoare la poezie, cu precădere despre o observație personală și originală asupra unui cunoscut poem dantesc, seara încheindu-se cu o conferință spontană, și extrem de apreciată de către cei prezenți, despre Dante, în special, și despre poezia autentică, în general.