Tribunalul București, REACȚIE in SCANDALUL rețelei wi-fi 'm...e PSD', dupa ce avocata lui Sevil Shhaideh a sesizat CSM

Tribunalul București precizează, după ce Flavia Teodosiu a anunțat sesizarea CSM și IJ privind rețeaua wi-fi "m...e PSD" identificată în instanță, că niciun angajat nu a configurat un hotspot cu un astfel de titlu, însă orice justițiabil poate numi rețeaua cum dorește,monitorizarea fiind imposibilă, conform Mediafax.

„Niciun angajat al Departamentului IT al Tribunalului București nu a configurat/definit un hot-spot cu o astfel de denumire. De asemenea, Departamentul IT al Tribunalului București nu are în administrare echipamente care să permită configurarea unei rețele publice WI-Fi. La nivelul Tribunalului București nu a existat și nu există o rețea publică wireless WLAN-WI-FI. O rețea precum aceea din fotografiile afișate se poate configura cu ajutorului unui smartphone/laptop cu router, de către orice persoană aflată în interiorul/vecinătatea Tribunalului București, care are posibilitatea să o denumească oricum dorește”, a explicat președintele Tribunalului București, judecătorul Laura Radu.

Magistratul a mai atras atenția că o rețea wireless este o rețea fără fir, locală, extinsă pe arii limitate, în funcție de echipamentele folosite și de puterea acestora. totodată, este folosit un spectru de frecvențe radio care nu are nevoie de licență, deci nu necesită aprobare pentru utilizare/emitere.

„Evenimentul se poate repeta atât timp cât se permite intrarea în incinta tribunalului cu tehnologie informatică în genți, poșete sau buzunare. Subliniem că monitorizarea justițiabililor în clădire sau în vecinătate, din acest punct de vedere, este practic imposibilă și excede competențelor Departamentului IT al Tribunalului București. Evenimentul este regretabil, mai ales că politica de securitate a Tribunalului București nu permite angajaților ca prin acțiunile lor să încerce să compromită protecția sistemelor informatice și de comunicații, iar aceștia nu trebuie să desfășoare, deliberat sau accidental, acțiuni care pot afecta confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor de orice tip în cadrul sistemului iinformatic al Tribunalului București”, mai arată președintele Tribunalului București.

Totodată, sursa citată a mai precizat că tot personalul Tribunalului București și al judecătoriilor arondate beneficiază de acces la internet prin intermediul serviciilor puse la dispoziție de către Ministerul Justiției și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Precizările vin după ce avocata fostului vicepremier Sevil Shhaideh, Flavia Teodosiu, a precizat, pentru MEDIAFAX, că va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Inspecția Judiciară (IJ) după ce a găsit la Tribunalul București o rețea de wi-fi cu denumirea "m...e PSD", pentru a vedea circumstanțele creării acestei rețele.