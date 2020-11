Tribunalul Constanta a amanat pentru miercuri pronuntarea in procesul intentat de Arhiepiscopia Tomisului privind interzicerea pelerinajelor

Magistratii Tribunalului Constanta au amanat pentru miercuri luarea unei decizii in procesul intentat de Arhiepiscopia Tomisului prin care se solicita suspendarea hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) ce interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.