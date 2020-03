Tribunalul Constanta face precizari importante in legatura cu virusul COVID -19

Tribunalul Constanța face precizări importante în legătură cu virusul COVID -19.este abilitat să aducă la cunoştinţa publică următoarele:Miercuri, 11 martie 2020, având în vedere hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători, în contextul actual generat de răspândirea virusului COVID -19 care impune măsuri cu caracter preventiv în vederea limitării răspândirii acestui virus, la nivelul Tribunalului Constanţa a fost emis Ordinul nr. 1/11.03.2020 ce prevede următoarele:“Începând cu data emiterii prezentului ordin, se limitează accesul publicului în incinta instanţei astfel încât accesul justiţiabililor va fi permis doar pentru sălile de judecată şi doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care are calitatea de parte.Se recomandă participanţilor la îndeplinirea actului de justiţie (avocaţi, părţi, experţi, lichidatori, etc.) depunerea înscrisurilor prin mijloacele de comunicare electronică: e-mail, fax. afişate pe portalul instanţei, urmând ca originalul acestor înscrisuri, în măsura în care este solicitat de completele de judecată să fie trimise prin poştă. Instanţa va asigura depunerea personală a înscrisurilor cu permiterea accesului în sediul instanţei doar în cursul şedinţelor de judecată potrivit regulilor stabilite de fiecare complet de judecată referitoare la accesul în şedinţă publică.Începând cu data de 12.03.2020 si până la data de 01.04.2020, se suspendă programul cu publicul în cadrul compartimentelor arhivă-registratură din cadrul Tribunalului Constanţa. Actele de procedură (întâmpinări, cereri, etc.) precum si înscrisurile în susţinerea cauzelor vor fi depuse în format electornic prin mijloacele de comunicare electronică: e-mail, fax. afişate pe portalul instanţei sau prin intermediul serviciilor poştale.Se recomandă fiecărui complet să ia măsurile necesare în vederea limitării accesului în sala de şedinţă a publicului (avocaţi, părţi, experţi, lichidatori, etc.), prin stabilirea unor intervale orare de apelare a cauzelor.