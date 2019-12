Tribunalul UE i-a respins cererea lui Liviu Dragnea. I-ar fi permis rejudecarea dosarului care l-a bagat in inchisoare

Tribunalul Uniunii Europene i-a respins cererea lui Liviu Dragnea in care fostul sef al PSD cerea sa se constate ca faptul ca nu a fost judecat de un complet specializat in fapte de coruptie ar fi un abuz si de aceea ar trebui sa fie reluat procesul in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare.