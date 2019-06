"Tricolorii" mici, antrenament inedit in apa, in cantonamentul din Italia

Romania tineret google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatorii nationalei de tineret au avut parte de o surpriza luni seara: au efectuat o sedinta de pregatire la piscina hotelului unde sunt cazati in cadrul cantonamentului de la Bagno di Romagna. Poli Iasi si-a gasit antrenor. Teja vine sa se vada cu primarul Mihai Chirica Astfel, aseara, tricolorii U21 s-au prezentat la piscina hotelului, unde, sub comanda preparatorului fizic Horatiu Baciu s-au antrenat in apa. Timp de aproximativ 30 de minute jucatorii au efectuat diferite exercitii in piscina. Selectionerul Mirel Radoi si staff-ul sau au privit de pe margine si au glumit cu jucatorii. La finalul sedintei de pregatire jucatorii au avut la dispozitie 20 de minute de distractie. Din cei 16 fot ...