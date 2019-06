“Tricolorii” under 21 joaca impotriva Frantei pentru calificarea in semifinalele Euro-2019 si la Jocurile Olimpice

Romania under21 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentativa de tineret a Romaniei intalneste astazi, de la ora 22.00, la Cesena, selectionata Frantei, in ultima etapa a grupei C a Campionatului European under 21. Miza confruntarii intre primele doua clasate in grupa este calificarea in semifinalele competitiei, dar si la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. La JO se califica semifinalistele Euro-2019. Prima incredibila pentru Mirel Radoi, daca Romania castiga turneul final. Cat ar castiga tricolorii pentru semifinale! In semifinalele Campionatului European gazduit de Italia si San Marino se califica echipele clasate pe primul loc in fiecare grupa si cea mai buna ocupanta a locului secund. Pana acum, din grupele A si B s-au calificat Spania ...