Tripleti arestati dupa ce au incercat sa scape de inchisoare ajutandu-se de ADN-ul lor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei barbati au fost condamnati la inchisoare vineri in Marea Britanie pentru detinerea unor arme de foc, dupa ce politia a stabilit ca toti tripletii au fost implicati in incercarea de a livra armele unui criminal. Politia nu a putut stabili doar pe baza probei ADN implicarea celor trei, asa ca au fost necesare alte dovezi printre care imagini ale camerelor de supraveghere si investigarea telefoanelor lor, potrivit CNN. Ricky si Ralston Gabriel, in varsta de 28 de ani, au fost gasiti vinovati de conspiratie pentru detinere de arme de foc si au primit 14 ani de inchisoare. Al treile triplet, Reiss, a fost gasit vinovat de aceeasi infractiune si de alte doua nelegiuiri si a fost condamnat la 18 ani in spatele gratiilor. Indemnizat ...