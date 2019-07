Troc propus de Eugen Teodorovici: stergerea datoriei istorice a Cubei in schimbul vaccinului anti-cancer 

Eugen teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finanatelor, Eugen Teodorovici, i-a propus oficial vicepresedintelui cubanez compensarea datoriei fata de Romania, iar acordul bilateral pentru cooperare medicala ar urma sa fie semnat luna viitoare.. „In conditiile in care partea cubaneza va fi de acord cu propunerea de cooperare in domeniul medical si alte domenii identificate de ambele parti, va fi necesar sa se identifice o solutie din punct de vedere juridic. Femeile pot iesi la pensie la 48 de ani si barbati la 50. Iata ce trebuie sa faci Asta astfel incat operatiunea respectiva sa fie luata in considerare ca o compensare a datoriei Republicii Cuba fata de Romania, cu respectarea legislatiei in vigoare din Roma ...