Trofeul Animest, la prima editie online a festivalului a fost caștigat de scurtmetrajul francez And Then the Bear

Scurtmetrajul „And Then the Bear/ L’Heure de l’Ours”, realizat de Agnès Patron, a câştigat marele trofeu al celei de-a 15-a ediţii a festivalului internaţional Animest, prima organizată online şi accesibilă publicului din întreaga ţară, potrivit news.ro.

Odată cu această distincţie, producţia prezentată în 2019 în premieră la Cannes este eligibilă pentru nominalizare la Oscar.

Animest a devenit în 2017 singurul festival din România care propune filme pentru nominalizare la premiile Academiei americane.

Juriul categoriei scurtmetraj a fost alcătuit din producătoarea britanică Abigail Addison - directoarea Animate Projects (studioul de animaţie invitat special la această ediţie), Wouter Jansen - distribuitor de filme de animaţie din Olanda (ţara invitată) şi regizorul şi producătorul Claudiu Mitcu, şi a votat în unanimitate scurtmetrajul câştigător, care a convins prin „stilul deosebit al animaţiei şi de atmosfera conturată puternic de sound design-ul impresionant”.

Cineaştii, impresionaţi de imaginea apocaliptică a Spaniei, au apreciat şi scurtmetrajul „Mad in Xpain” (r. Coke Riobóo), căruia i-au acordat o menţiune specială.

Aceiaşi trei juraţi au desemnat şi filmul câştigător al competiţiei de Film Studenţesc. Scurtmetrajul britanic „The Bear Hunter”, realizat de Yaka Hara, s-a remarcat prin stilul său minimalist de a ilustra relaţia unei femei vânător cu prada sa, urşii din pădure.

O menţiune specială la această categorie a fost acordată filmului „Richie”, în regia lui Romane Granger, realizat cu „umor, gingăşie şi imagini antrenante”.

„Zero Impunity” (r. Nicolas Blies, Stéphane Huebert-Blies, Denis Lambert), un documentar multimedia despre un subiect extrem de delicat şi rar abordat: violenţa sexuală sistematică prezentă în zonele de conflict şi în războaiele contemporane, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj al ediţiei.

Juriul format din Waltraud Grausgruber, directoarea festivalului Tricky Women din Viena, regizorul francez Bastien Dubois şi cineastul olandez Albert 't Hooft a fost cel care a luat decizia.

Premiat a fost şi „Invisibles”, regizat de 4inaroom (Anna Florea, Aliona Ciobanu, Sandu Cojocari, Şerban Ilicevici), producţie deFilm, la categoria „cel mai bun scurtmetraj românesc”. O menţiune specială i-a fost acordată producţiei autohtone „End of the Line”, în regia lui Mihnea Vlad, student la UNARTE.

Premiile ediţiei au fost oferite cu sprijinul Ministerului Culturii.

Timp de o săptămână, proiecţiile incluse în programul festivalului au atras peste 2.000 de utilizatori pe platforma Animest, printre cele mai urmărite clasându-se lungmetrajul din deschidere - „Vestita invazie a urşilor în Sicilia” (r. Lorenzo Mattotti), seriile Creepy Animation Night, Trippy Animation Night şi Animusic Night.

Premiul publicului, oferit în premieră în urma voturilor obţinute, a revenit filmului „He Can’t Live without Cosmos”, de Konstantin Bronzit (Rusia). O altă premieră a fost marcată de oferirea unui premiu pentru cel mai bun documentar, câştigat anul acesta de „Souvenir, Souvenir” (r. Bastien Dubois),

În secţiunea Music Video, jurizată de ilustratorul Vali Petridean, artista şi producătoarea Ana Coman şi muzicianul şi artistul multidisciplinar Adrian Cârciova, premiul i-a fost oferit videoclipului muzical „Careful”, regizat de Alice Saey (Franţa). Cel mai bun film VR, distincţie acordată de Animest pentru cel de-al doilea an consecutiv, a fost desemnat „Minimum Mass”, realizat de Raqi Syed şi Areito Echevarria din Noua Zeelandă.

Premiul secţiunii Minimest a revenit scurtmetrajului norvegian „The Tomten and the Fox” (r. Yaprak Morali, Are Austnes). Juriul a acordat o menţiune specială filmului „Meow Or Never”, regizat de Neeraja Raj.

Pitch, please!, concursul de proiecte dedicat creatorilor de film de animaţie din România şi Republica Moldova, a reunit la această ediţie câteva dintre cele mai importante nume ale tinerei generaţii de artişti animatori autohtoni. Premiul oferit de CEE Animation, cu sprijinul SPPA - Asociaţia Producătorilor de Film Animat din Polonia, i-a fost oferit lui Radu Gaciu pentru proiectul „Happy New Year”. Ana-Maria Gărdescu, care lucrează în această perioadă la la proiectul său de licenţă de la UNATC „In Good Company”, a primit din partea juriului o menţiune specială.

Festivalul va avea loc online pentru iubitorii de film de animaţie din Republica Moldova, în perioada 19 - 22 noiembrie.

Cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Animest a fost organizată de Asociaţia Animest, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Ministerului Culturii.