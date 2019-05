TRUCUL prin care Viorica Dancila poate sa participe la Summitul de la Sibiu, unde NU e invitata: Traian Basescu ofera soluția

Traian Băsescu a declarat că este un truc prin care Viorica Dăncilă ar putea fi invitată la lucrările Consiliului European la Summitul de la Sibiu, precizând că cei din Consiliu ar putea să cheme premierul român să prezinte rezultatele Președinției Consiliul UE.

„La Sibiu doamna Dăncilă nu va merge. Nu are cum pentru că nici Președinția rotativă a Consiliului UE nu poate încălca Tratatul de la Lisabona. Există un truc care se poate face. Spre exemplu, Consiliul European poate chema, cum ar fi pe șeful Curții de Conturi Europene. Deci acest truc există să fie invitată doamna Dăncilă în Consiliu să fie întrebată ce a făcut Consiliul UE ce au făcut miniștri Consiliului UE, ce dosare au închis, deschis. Dar nu l-am văzut făcut niciodată. E un eveniment de imagine cu greutatea lui politică pentru că se va da o declarație, dar care nu va fi capitală. Probabil va fi despre viitorul UE”, a afirmat Traian Băsescu, duminică la postul B1 TV.

Fostul președinte a adăugat că nu are de ce să existe un conflict între șeful statului Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă și PSD pe această temă, fiindcă Tratatul de la Lisabona stipulează clar cine poate participa la Summit.

„Nu are de ce să fie conflict. Consiliul European este reglementat prin Tratatul de la Lisabona. Acolo există câte un singur scaun pentru fiecare țară și pe el nu se poate așeza decât cel care prin Constituția țării respective are dreptul de reprezentare. Mai este un aspect. În Consiliul European trebuie să se ajungă uneori la compromisuri. Asta ar însemna că oricine altcineva ar fi acolo are nevoie de un mandat de la președinte. Președintele nu are nevoie de un mandat pentru a participa la o decizie multilaterală. Degeaba se supără pesediștii. Eu am participat la 19 astfel de Consilii informale, pentru că la fiecare șase luni, în președinția fiecărei țări se face un Consiliu informal pe teritoriul statului care deține Președinția”, a explicat Băsescu.

Acesta a mai vorbit despre ce implică un astfel de Summit informal, adăugând că de regulă rezultatul unei asemenea reuniuni este o declarație de bune intenții care probabil va fi despre viitorul UE, însă care nu va fi una obligatorie pentru implementarea de către celelalte instituții europene.

„De regulă de la Summiturile informale iese câte o declarație de bune intenții care nu e obligatorie pentru structurile UE. Spre exemplu, concluziile de la Summiturile de la Bruxelles, decizionale să spunem, concluziile care pot fi 10-15 probleme care au fost discutate, acelea trebuie operaționalizate, pentru că acest Consiliul European dă direcționări, iar Comisia Europeană trebuie să reglementeze. Ce necesită un act normativ e preluat de CE, face un proiect. El este dat către Consiliul UE. Proiectul e dat simultam și PE și la un moment dat, pentru că este prin Tratatul de la Lisabona s-a stabilit co- decizie, dacă cele două părți nu se înțeleg, atunci la un moment se face o negociere între PE și Consiliul UE, unde sunt miniștrii”, a conchis Traian Băsescu.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că este nemulțumită de atitudinea Președinției, care nu a lansat o invitație către premier pentru participarea la Summit-ul de la Sibiu din data de 9 mai, afirmând că acesta este de fapt mesajul transmis liderilor europeni.

La o zi distanță, șeful Executivului a spus că nu se roagă de nimeni să fie invitată la Summitul de la Sibiu și a văzut opiniile potrivit cărora nu pot participa și premierul și președintele, însă a dat exemplul altor evenimente unde alte state UE au avut mai mulți reprezentanți.

Summitul șefilor de stat sau de guvern din UE, care va avea loc pe 9 mai la Sibiu, este cel mai așteptat eveniment politic european în perioada deținerii de către România a Președinției Consiliului UE. În acest context, liderii europeni vor discuta despre noua agendă a UE pentru 2019-2024.

Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din UE va fi găzduit de președintele Klaus Iohannis iar președintele Consiliului European, Donald Tusk, va prezida reuniunea. La eveniment vor participa lideri din 27 de state membre UE, președintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, și președintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani.

