Trucul simplu la care 9 din 10 oameni nu stiu raspunsul. Cum construiesti un patrat mutand un singur bat de chibrit

Uneori cand iesi in oras cu prietenii, poti face impresie daca stii cateva scamatorii amuzante. Specialistul in trucuri Richard Wiseman a pus pe Internet o colectie de, spune el, "pariuri" pe care n-ai cum sa le pierzi. Poti afla, astfel, cum ai putea sa construiesti un patrat miscand in singur bat de chibrit intr-un aranjament care presupune pozitionarea a 4 bete sub forma de plus.

Videoclipul de mai jos contine 10 trucuri pe care nu strica sa le tii minte, pentru ca e foarte posibil sa ai nevoie de ele.

