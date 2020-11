Trucuri pentru ingrijirea pielii dupa 50 de ani. Consumul constant al unui anume tip de alimente ajuta enorm

Curatarea pielii este o necesitate, mai ales odata cu inaintarea in varsta. Pe masura ce anii trec, pielea devine mai uscata si are nevoie de hidratare suplimentara. Varsta, daunele provocate de expunerea excesiva la soare in tinerete, menopauza (respectiv andropauza) - toate isi pun amprenta in primul rand pe pielea noastra. E ceva de facut?