Trump a anunțat declanșarea unei proceduri ONU pentru reactivarea tuturor sancțiunilor contra Iranului

Donald Trump a anunţat miercuri că Statele Unite vor activa o procedură controversată la Naţiunile Unite pentru a restabili toate sancţiunile internaţionale împotriva Iranului, relatează AFP, preluat de Agerpres. "Astăzi i-am cerut secretarului de stat Mike Pompeo să anunţe Consiliul de Securitate al ONU că Statele Unite intenţionează să restabilească practic toate sancţiunile ONU împotriva