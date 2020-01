Trump a cerut si NATO a acceptat sa se implice mai mult in procesul din Orientul Mijlociu: Ce presupune asta si cu ce implicatii pentru Romania? Interviu

Implicarea mai solida a NATO in Orientul Mijlociu, ceruta de presedintele Trump si acceptata rapid de alianta, se refera cel mai probabil la politica de parteneriate a aliantei, in niciun caz la interventii militare, spune expertul in securitate nationala Hari Bucur-Marcu, in opinia caruia mesajul clar transmis miercuri de Statele Unite este ca "nu au de gand sa fie ele singure jandarmul in regiune".