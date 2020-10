Trump acuza ca familia lui Biden a fost imbogatita de oligarhi rusi

Preşedintele american, Donald Trump, l-a invitat pe adversarul său democrat, Joe Biden, în cursul ultimei dezbateri înainte de scrutinul de la 3 noiembrie, să ofere explicaţii în legătură cu gravele acuzaţii de corupţie vehiculate de mai mult timp, potrivit EFE preluat de agerpres.

"Nu am primit niciodată bani de la Rusia. Nu primesc bani de la Rusia", a declarat preşedintele republican, adăugând însă că familia lui Biden a fost îmbogăţită de oligarhi ruşi."Nu este altcineva mai dur cu Rusia decât mine", a spus Donald Trump, amintind că, în timpul preşedinţiei sale, a convins ţările din NATO să contribuie cu mai multe fonduri "pentru a se apăra de Rusia"."Pe voi v-au plătit cu mulţi bani şi probabil încă mai fac asta", l-a acuzat Donald Trump pe adversarul său.Joe Biden i-a răspuns că nu a primit niciodată bani din partea unei ţări străine. "Niciodată în viaţa mea nu am primit niciun cent din vreo sursă străină", s-a apărat el.Donald Trump a denunţat din nou în ultimele săptămâni afacerile lui Hunter Biden în Ucraina şi în China, în perioada în care tatăl său, Joe, era vicepreşedintele lui Barack Obama (2009-2017)."Nu am lua niciun cent" de la vreo sursă străină, i-a replicat Joe Biden.Acesta a contraatacat reproşându-i preşedintelui republican că nu a acceptat niciodată să facă publice declaraţiile de impozit. "Ce ascundeţi?", l-a întrebat Joe Biden."Mi-am plătit în avans impozitele, am plătit zeci de milioane de dolari", a răspuns Donald Trump, în pofida refuzului sistematic de-a lungul anilor de a-şi publica declaraţiile fiscale.Recent, cotidianul New York Times a dezvăluit că el a plătit numai 750 de dolari impozit pe venit în anul în care a fost ales preşedinte."IRS (Internal Revenue Service, autoritatea fiscală din SUA) mă tratează îngrozitor. Sunt tratat foarte rău de către IRS, într-un mod foarte nedrept", a insistat Donald Trump.