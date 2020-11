Trump acuza fraude ale democraților lui Biden și prezinta dovezi

Președintele SUA, Donald Trump, îi acuză pe democrați, tabăra contracandidatului Joe Biden, că încearcă să fraudeze alegerile prezidențiale din SUA. În sprijinul afirmațiilor sale, Trump a postat o imagine din Detroit, acolo unde voturile se numără cu ferestrele blocate de către muncitori. ”Voturile absenților din Detroit se numără într-o stare de haos! Au fost blocate […] The post Trump acuză fraude ale democraților lui Biden și prezintă dovezi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.