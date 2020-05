Trump amenința cu acțiuni impotriva Chinei pentru dezastrul COVID-19

În timp ce unele state americane au intentat deja acțiuni împotriva Chinei, administrația președintelui american Donald Trump ia în considerare măsuri împotriva Chinei pentru manipularea pandemiei coronavirusului, transmite Al Jazeera. Tot duminică, secretarul american de stat Mike Pompeo a susţinut că există dovezi semnificative conform cărora noul coronavirus provine dintr-un laborator al oraşului chinez Wuhan, localitatea […] The post Trump amenință cu acțiuni împotriva Chinei pentru dezastrul COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.