Trump anunța inchiderea relațiilor SUA cu OMS

Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri încetarea relaţiei dintre ţara sa şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), pe care a acuzat-o încă de la începutul pandemiei de coronavirus că este prea indulgentă cu Beijingul, relatează AFP, ștrire preluată de Agerpres. ”Deoarece nu au reuşit să facă reformele necesare şi cerute, vom pune capăt astăzi […] The post Trump anunță închiderea relațiilor SUA cu OMS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.