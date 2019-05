Trump anunta taxe mai mari pentru marfurile din China incepand de vineri

Presedintele american Donald Trump a amplificat semnificativ, duminica, presiunile asupra Chinei pentru incheierea unui acord comercial, amenintand ca va majora in aceasta saptamana tarifele pentru importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari si ca in curand va lua masuri similare pentru alte bunuri de sute de miliarde de dolari.