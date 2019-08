Trump confirma ca i-ar placea sa cumpere Groenlanda, o ”mare tranzactie imobiliara”

Preşedintele american Donald Trump îşi confirmă interesul de a cumpăra Groenlanda de la Danemarca, o eventualitate pe care a catalogat-o drept o ”mare tranzacţie imobiliară”, precizând că nu este vorba despre o prioritate a Statelor Unite, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Este un lucru despre care am vorbit”, a declarat Trump presei. ”Ideea a apărut şi am spus că, strategic vorbind, este, bineînţeles, interesant şi că am fi interesaţi, dar vom vorbi un pic” cu Danemarca, a continuat preşedintele, precizând că aceasta nu este ”prioritatea numărul unu” a Guvernului său. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cotidianul economic The Wall Street Journal (WSJ) a scris joi că preşedintele american, un magnat în domeniul imobiliar înainte să intre în politică, s-a ”arătat în mai multe rânduri interesat de cumpărarea” acestui teritoriu care numără 56.000 de locuitori şi a discutat despre acest lucru cu consilierii săi de la Casa Albă. Preşedintele s-a informat despre resursele naturale şi importanţa geopolitică a regiunii, potrivit ziarului. Întrebat de jurnalişti despre posibilitatea de a face schimb între Groenlanda şi un teritoriu american, Trump a răspuns că ”multe lucruri se pot face”. ”În principal este o mare tranzacţie imobiliară”, a apreciat el. Uriaşa insulă la Arctica ”face mult rău Danemarcei, pentru că ei pierd aproximativ 700 de milioane de dolari în fiecare an pentru a o întreţine... Iar strategic, pentru Statele Unite asta ar fi simpatic”, a explicat preşedintele. Groenlanda a fost o colonie daneză până în 1953, data la care a intrat în ”Comunitatea regatului” ...